今年第二項網球大滿貫賽事法國網球公開賽，原定於5月23日開波，不過近期受法國國內武漢肺炎疫情反彈影響，周三據法國傳媒指賽會有意延後一周至5月30日開鑼，周四賽會正式宣佈延期決定，期望當局放寬防疫措施令更多球迷入場觀賽。

去年法網已因疫情關係由過去慣例5月尾開波延至9月底才舉行，今年原本期望在疫苗誕生後令疫情得以放緩可如期舉行賽事。然而，三月尾開始法國的疫情出現反彈，3月24日單日新增超過6萬宗確診個案，令人擔心第三波疫情在國內蔓延，法國總統馬克龍亦在隨後一周再次收緊防疫措施，全國第三次封城，亦令法網開放球迷入場的計劃受到打擊。

周四法網賽會公佈，今年的法網原定的5月23日延至30日開波，6月13日完結，寄望屆時疫情有所舒緩，令球迷可買票入場。不過，若法網延後的話，原本6月開始的草地賽季亦會受影響，此後的斯圖加特、諾定咸，丹保殊站網賽亦會受影響，甚至被迫取消，據指法國網協會就受影響賽事提供金錢補償。不過距離6月28日開波的溫網只有兩周時間，相信對球手適應上有一定困難。

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