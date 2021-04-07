歐霸八強首回合於周四開打，從近六屆所見，無論8強分2回合進行，或像上季因疫情而改為一場過上演，賽事的總入球都偏多，反而「半場入球大細」的分佈則頗為平均。環顧周四的四場歐霸半準決賽首回合，以荷甲阿積士迎戰意甲羅馬最有機會演入球騷，捧「入球大細」[2.5球]的「大」。（球賽編號：星期四6；now645、有線603及無綫myTV Super801台明日3:00am直播）

在近6屆歐霸8強首回中所見，球隊並沒有因為是首回合就踢得較為保守，反而會努力爭取入球，因此，在這24場賽事中，有13場的總入球是在3球或以上，總入球最多的場次曾出現過[6球]，而總入球[5球]更共出現過4次；至於「半場大細」方面，是「半細」多於「半大」，分別為13場及11場（見附表）。至於波膽方面，一般以為首回合會經常出現的0:0波膽，在這24場中只曾出現過2次，與大波膽如主隊勝4:1及4:2的出現次數竟然一樣；而出現最多的波膽是主隊勝2:1，共出現過四次，球迷宜備忘。

2軍盃賽旺[3球]

在周四的4場8強首回合中，荷甲阿積士近況勇銳，自1月起的19場比賽中共勝出18場，一班攻擊球員如杜辛泰迪治及卡拉臣等都腳風頗順，而且，阿積士在近8場盃賽中有6場的總入球都超過2球，今迎戰踢法同樣主動的羅馬，阿積士有正選門將奧拿拿繼續停賽，球員為減輕後防壓力，更加會以攻為守，相信總入球一定不會少，宜捧入球「大」，賠率未必太好分頭，但勝在穩陣。另外，由於阿積士近6場盃賽有5場的總入球都是[3球]，而羅馬亦連續2場歐霸盃賽事開[3球]，今役不妨再追[3球]。

文：數人