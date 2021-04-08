繼壁球的歐氏姐弟歐詠芝及歐鎮銘、陳浩鈴、羽毛球周凱華在這疫情期間宣佈退役後，又有星級運動員退役，他們是單車的張敬樂及小師弟馮嘉豪，今年二月滿30歲的阿樂以往在公路及場地單車賽獲獎無數，最近期是2018雅加達亞運會奪男子麥迪遜金牌，馮嘉豪則是雅加達亞運公路賽代表，他們二人退下火線後，今夏的東京奧運男子公路賽一個席位，將由現正在中國河南參加中國公路單車聯賽的港將包括梁峻榮、高肇蔚等之爭。

此消息由香港單車總會主席梁鴻德透露，並得到二人的肯定，他們在上月31號完成體院合約後沒再續約，阿樂表示暫未定去向，但不排除轉戰職業賽；其實他曾於2016年1月在伊豆亞錦賽連奪兩面公路單車金牌，被邀請加盟UCI世界一級的澳洲職業車隊ORICA GreenEDGE （OGE），他以見習車手簽約兩年至2018年，同年，阿樂代表香港參加2016里約奧運公路單車賽；合約完後，阿樂為爭東京奧運麥迪遜賽入場券，大部份時間專注場地單車，最難忘是2018 年亞運跟梁峻榮奪麥迪遜賽金牌；可惜二人經過兩年大大小小東奧計分賽，最終未能成功爭得奧運場地單車資格。

香港男子單車隊在今屆東奧只爭得一席公路單車席位，多名港將包括曾出戰2016里約奧運公路單車賽的張敬樂，大師兄高肇蔚、梁峻榮及年僅23歲的亞運公路單車代表馮嘉豪都是東奧人選，阿樂未提及為何退役，馮嘉豪則表示跟總教練沈金康的訓練理念有出入，所以提早離場。

梁鴻德表示東奧的男子公路單車賽代表席位將根據現正在河南舉行的中國聯賽，以及參考下月在香港舉行的國家盃的表現定出人選。

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