2018年歐聯冠軍皇家馬德里，當屆決賽靠利物浦門將卡利奧斯2度「派膠」贏3:1捧盃。事隔近三年，皇馬周二在歐聯八強首回合主場出擊，上半場靠紅軍防線出事兩度收禮，最終再一次贏3:1。紅軍半場錄得零射門，賽後領隊高普被指「排錯陣」，幸紅軍今仗取得一記重要作客入球，出線仍未絕望。

文：尊嘉

皇馬今仗有隊長沙治奧拉莫斯因傷缺陣，另一中堅華拉尼賽前確診武漢肺炎要隔離，與當年冠軍防線相比可謂面目全非，賽前不少人擔心皇馬能否抵擋利物浦進襲，恍惚世人已經忘記，其實失去了華基爾華迪積克（VVD）及祖高美斯兩大中堅的利物浦，防線同樣殘缺不堪，最終紅軍今仗犯了三大錯誤，令球隊陷出局邊緣。首先是高普排錯陣，自2月復出後只曾1次正選的拿比基達意外地擔正，然而這名長期受傷患困擾的中場表現沉寂，如同少踢一人之下，更未能好好防範「對位」的皇馬中場卻奧斯，完半場前更被換走。

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TAA頭槌回傳變助攻

另外兩大錯誤都與右閘阿歷山大阿諾特有關，27分鐘卻奧斯後場精準長傳，當時阿諾特與中堅尼達利菲臘斯距離過遠，被雲尼斯奧斯祖利亞把握二人空位入楔單刀破網，助皇馬先開紀錄；36分鐘，拿比基達未能看管卻奧斯，後者再次施放長傳直插紅軍防線，阿歷山大阿諾特（TAA）情急下頭槌回傳門將失誤，被馬高阿辛斯奧輕鬆將皮球挑過艾利臣比加射入，紅軍半場落後0:2。易邊後，紅軍雖憑穆罕默德沙拿在51分鐘追近至1:2，但65分鐘防線再次走甩雲尼斯奧斯，後者成功梅開二度助皇馬鎖定首回合3:1的勝局。

錯用基達半場前換走

賽後高普解釋指，拿比基達在訓練中表現突出，認為他可以為紅軍帶來「特別的東西」，包括轉身、引球推進、射門等進攻多於防守的工作，然而紅軍整個上半場卻錄得零射門，是紅軍近七年來歐聯首次，足證基達起不了串連作用，要提早將他換走。另一名「戰犯」阿諾特，今仗亦暴露出自己攻強於守、位置感危機感不足、受壓下表現不佳的弱點，前紅軍後衞加歷查賽後亦痛罵阿諾特的站位，「防守好像不是他的工作」。

其實紅軍防線犯錯不是新鮮事，自VVD及祖高美斯重傷後，紅軍被迫起用上季在德乙打滾的尼達利菲臘斯及冬窗在德甲包尾球隊史浩克04購入的奧辛卡巴克，二人連自身的防守任務也自顧不暇，更遑論成為領軍人物統領防線，或喝斥阿諾特做好防守。前紅軍射手奧雲坦言：「現時紅軍已不敢如以往般向前壓上進攻。」

不過，歐聯史上有4支球隊在作客落後1:3下，次回合仍能反勝晉級（見附表），且紅軍素有絕地反撲的先例，包括2005年歐聯決賽的「伊斯坦堡奇蹟」，以及2年前歐聯4強首回合落後0:3，次回合在晏菲路反勝巴塞隆拿4:0殺入決賽最終捧盃。