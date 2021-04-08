基利安麥巴比在周三歐聯八強再次向世界展示他的實力，個人梅開二度助巴黎聖日耳門（PSG）以3:2領先拜仁慕尼黑。電視台評述兼前英格蘭國腳麥馬拿文就表示，假如麥巴比要尋找新高度，就必須離開PSG到其他聯賽證明自己。

麥馬拿文賽後在節目表示：「麥巴比是個不可思議的球員，他絕對有能力去到美斯和基斯坦奴朗拿度的高度，而這將可能在明年就發生。」他更指：「假如他仍留在PSG，我不知道他能否繼續進步，他現在的入球數字和數據已經很好了。我認為他是時候離開PSG並加盟一支更出色的團隊，不是只有幾名出色球員的球隊，而是一個可以令他進步到新水平的球隊。就算他加盟如拜仁這樣的球隊，他亦能夠發揮自己，並追趕美斯C朗的紀錄。」

早前已經有傳銀河艦隊皇家馬德里今夏計劃收購這位法國「未來球王」，麥馬拿文的評述拍檔夏格維斯則認為：「麥巴比與PSG只餘下一年的合約，假如他季尾離隊，所有大球會都希望得到他，這樣會令PSG和普捷天奴很大壓力。。22歲的他已不愁沒有下一站出路的選擇，唯一需要做的是自己去決定選擇那一個方向。」

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