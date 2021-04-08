周三意甲上演兩場補賽，兩支前列份子祖雲達斯及國際米蘭分途出擊。其中接連失分的祖記主場迎戰拿玻里，若再有任何閃失的話連前四位置亦不保，幸好球隊有基斯坦奴朗拿度（C朗）及停賽期滿復出的保羅戴巴拿上下半場各建一功，主場以2:1險勝對手，暫時拯救帥位陷入危機的派路。

最近兩輪祖雲達斯先後不敵賓尼雲圖及只能逼和拖連奴，兩戰失5分之下連保住前四位置亦有危機，賽前已被今仗對手拿玻里積分上追成平手，更有傳若今仗再失分的話，主帥派路大有可能落鑊。今仗祖記續有C朗及艾華路莫拉達擔正攻堅，而早前因違反限聚令被球隊內部處分的戴巴拿等三人已經復出，同時出任後備。

開波早段C朗已經有機會頭槌先開紀錄，可惜門前無人看管下頂斜。不過戰至12分鐘，這位葡萄牙射手接應費達歷高基艾沙的傳中，12碼點附近位置一抽破網，射入今屆聯賽個人的第25球。此後兩隊各有入球機會，可惜一一未能把握，直至下半場72分鐘後備入替的戴巴拿禁區接應賓坦古亞傳送，左腳推大位起腳破網，為這位阿根角射手事隔超過3個月再於聯賽入波。尾段拿玻里有恩斯治尼射入12碼，但為時已晚，最終以1:2作客吞敗，祖記贏波後以一分之差反壓阿特蘭大升上第三。

同日另一場，榜首的國際米蘭主場迎戰薩斯索羅，一對前鋒拍檔盧卡古及拿達路馬天尼斯同樣上下半場各建一功，亦以2:1險勝對手全取三分，豪取聯賽10連勝。賽後國際與次席AC米蘭同賽29場下，以11分領先對手，奪冠似乎只屬時間問題。

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