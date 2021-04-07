周四歐霸盃8強首回合賽事，曼聯將會作客挑戰CF格蘭納達。由於此前安東尼馬迪爾在國際賽期間受傷，而上場2:1反勝白禮頓一仗，另一名鋒將拉舒福特在入球後不久亦因傷退下火線，導致紅魔近期的前線兵源短缺。賽前領隊蘇斯克查出席記者會時就透露，近日福仔已經復操，只不過周四一仗一定不會踢滿90分鐘，至於小將阿密特迪亞路則有望擔正。

上輪曼聯主場反勝白禮頓一仗，雖然拉舒福特為紅魔攻入扳平的一球，可惜入球後不久就被替換下場，但蘇B就表示周四一仗福仔有望復出：「我現在不能透露我的陣容，我不打算這樣做。拉舒福特將會出征，我們會在周四再作出他會正選還是後備的決定，我不覺得他會打滿90分鐘。假如我知道有風險的話，我就不會選擇那名球員，拉舒福特在周三已經與我們一起操練，不過他的背傷仍然康復當中，他只想上陣比賽，我們會聆聽一下他的感覺。」

蘇斯克查亦透露小將迪亞路有機會取代拉舒福特，在對陣格拉納達一仗上陣：「當然他非常接近出場，迪亞路已經習慣了球隊的標準，他此前對陣AC米蘭一仗上陣45分鐘而且踢得很好，我們會看到他逐漸正選上陣比賽，當然有可能會在周四，亦有可能是在其他比賽。」至於蘇B亦更新了馬迪爾的傷勢：「安東尼已經開始了康復，如果他在球季結束前回歸的話，我會很驚訝，他亦都希望可以盡快回來。」

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