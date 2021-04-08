自從熱刺早前在歐霸盃16強以及聯賽連番失利後，領隊摩連奴又再次受到外界的批評。據英國傳媒報道指，摩佬現時已經正在計劃下一季，而且希望在今夏轉會窗簽入新球隊去加強球隊的防守，現時修咸頓後衞維斯達加特就成為了熱刺的主要目標之一。

今季摩佬在後防線上已經用過不同的組合，可惜艾達韋列特、達雲臣山齊士、祖朗頓以及艾歷迪亞也會不時犯錯，因此報道指，自從上周熱刺被紐卡素逼和2:2之後，球會已經決定加快簽入維斯達加特的腳步。現年28歲的維斯達加特今季一直是修咸頓的主力後衞，去年12月他膝蓋受傷期間，修頓的成績就直線下滑，而且曾經作客慘遭曼聯以9球屠殺，可見維斯達加特對修頓實在非常重要。

現時修頓與維斯達加特的合約會在2022年夏天到期，故熱刺希望可以用較低價錢簽入這位接近2米高的中堅。對於自己與熱刺傳出轉會消息，這位丹麥國腳表示：「受到大球會的關注對我而言是一種鼓勵，不過我與修咸頓之間仍有合約，這不是我可以討論的事情。現時我會專注在英超、英足盃4強的賽事上。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波