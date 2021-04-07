於歐霸盃16強淘汰熱刺的克羅地亞黑馬薩格勒布戴拿模，周四會在八強首回合迎戰西甲勁旅維拉利爾，但考慮到他們過往對陣西甲球隊成績欠佳，今戰未必可再上演奇蹟，看好在這項賽事未嘗敗績的維拉利爾，黃色潛艇讓半/一捧上盤。（球賽編號：星期四7；now646、有線662及無綫myTV Super802台明日3:00am直播）

薩格勒布戴拿模上一圈在首回合0:2敗陣下，次回合主場反入三球，最終淘汰熱刺晉級，當中中場奧錫大演帽子戲法。不過，熱刺該仗缺少孫興民，又因輪換派遣一些狀態平平的球員，才招致敗績，這次入八強，對手維拉利爾眼見薩軍能勝熱刺具黑馬相，必定認真對待，而論整體實力，「黃色潛艇」當然可看高一線。

黃潛在歐霸盃踢了九場比賽，錄得8勝1和佳績，進入淘汰賽後在32強和16強都「雙殺」對手，而且近期在西甲成績也穩定，各項賽事已累積五連勝；上輪聯賽大勝CF格蘭納達3:0，射手謝拉特摩蘭奴才連中三元，正值佳態。既然薩軍過往10次在歐洲賽與西甲球隊交手，八次吃敗仗，加上黃潛教練是捧歐霸盃經驗最豐富的艾馬利，一於捧上盤。

另一邊廂，荷甲班霸阿積士就在主場惡鬥羅馬，已在地頭八連勝的這支榜首之師，絕對有力擊敗近4戰僅1勝的客軍，讓平/半必取上盤。（球賽編號：星期四6；now645、有線603及無綫myTV Super801台明日3:00am直播）

文：盧卡東尼