去年利物浦強勢奪下多個獎項，大家高談闊論佐敦軒達臣的重要性，甚至將他與謝拉特相提並論；曼聯自收購般奴費南迪斯後，球隊的成績亦大有改善，不少人都為般奴做數據，凸顯他的級數和對紅魔的重要性。當然，好的球員都有不同類型和踢法，例如佐敦軒達臣專注防守，般奴專注進攻等等。然而，綜合不同的表現和穩定性，筆者近幾年來一直認為英超未有球員能超越曼城的迪布尼（圖）。

這位比利時的中場球員自2015年加入曼城，不論球隊處於高低起跌，依然是隊中的靈魂人物，為球隊捧下多個冠軍獎盃，包括2次英超冠軍和6個盃賽冠軍，只是哥帥一直與歐聯欠緣份。日前迪布尼與曼城再續約多2年至2025年，並成為英超周薪最高的球員之一，屆時更會是效力曼城10年的傳奇人物，球會大有機會為他鑄造銅像。筆者儘管不是曼城球迷，但卻忍不住把眼球落在迪布尼的身上。他不僅以精湛的傳送見稱，閱讀球賽能力斐然，處理罰球和遠射能力不下般奴，防守預判能力及反搶速度亦不低於佐敦軒達臣，策動反擊及轉攻為守都是球隊的重心。

最重要的是，一位球員是頂級還是達到星級，筆者認為是其改變球賽的能力，以碧咸為例，比他好波的人多的是，但他卻擁有改變比賽的能力和質素。毫無疑問，不少球隊的中場靈魂人物都是頂級球員，例如基亞利殊、般奴等等，數據和能力都不容置疑。然而當球隊處於被動的時候，他們或者只能盡力做好份內事，但迪布尼除了各方面能力都強外，還經常為球隊挺身而出，往往在大戰或逆境波擔起攻守及入球的重責，一個人做幾個人的工作，改變整場比賽的氣勢和結果。今季29歲的迪布尼仍然大熟大勇，在近日曼城和比利時的比賽中交出多個入球和助攻，實在是令他獲取更多讚許。

陳婉婷

前亞洲足協最佳女教練

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