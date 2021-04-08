周五英超獨腳戲，由急需搶分護級的富咸迎戰狼隊。上輪富咸作客遭阿士東維拉反勝，痛失3分兼錄得3連敗；客軍狼隊狀態依然低迷已五輪不勝，考慮到富咸主場成績欠佳，預計此役兩隊入球不會多，捧「入球大細」[2.5球]的「細」。

文：王杰

上輪富咸作客挑戰阿士東維拉，雖然靠着最近狀態火熱的阿歷山大米祖域先開紀錄，可惜後防在下半場尾段連番犯錯斷送好局，被維拉連入3球反勝3:1，在多賽1場下仍落後紐卡素3分。雖然富咸在2月曾有過起色，一度保持五場不敗，可惜自從上月初作客擊敗利物浦以來，富咸已經連續輸給曼城、列斯聯以及維拉，錄得三連敗。另外富咸今季的主場成績為全英超最差，在卡雲農舍球場出戰16場比賽僅取10分，而且只攻入九球，今戰於地頭出擊並無明顯優勢。

富咸傷兵多鋒力弱

雖然射手米祖域上輪終於打破聯賽22場的入球荒，連同國際賽事在內，最近4場比賽狂轟6球，腳風甚順，惟富咸現時陣中傷兵甚多，除了卡亞尼及羅達克續養傷外，盤扭技術上乘的盧卡文在上輪亦因腿筋受傷提早退下火線，令到富咸前線失去具威脅的攻擊手，今仗上陣成疑，雖然隊內有艾雲卡華利路可以取代其位置，惟此子近11場比賽未曾交出過入球及助攻，對富咸鋒線幫助不大。

狼隊上兩季在領隊紐奴帶領下，表現出色均排第七，但今季表現嚴重下滑令人失望，目前只比降班區多出九分。狼隊近期的表現難言出色，上輪於主場以2:3不敵韋斯咸後，已經連續五輪聯賽無法取勝，只得2和3負，幸仍與降班區有一段差距。上一次有分已經是上月初0:0賽和阿士東維拉一仗。球隊今役有不少球員無法出戰，主力後衞韋利保利因確診武漢肺炎避戰，莊尼卡斯度、費蘭度馬卡爾以及魯爾占美尼斯同樣因傷缺席，即使中場摩天奴此役有望復出，但狼隊短期內仍難走出低迷狀態。

五次交手均「細」

狼隊在首循環時於主場曾以一球小勝富咸，加上雙方過去五次交手，也未曾出現過入多於三球的情況，觀乎兩隊近期如此低迷的狀態，大手交易似乎難以出現，捧「入球大細」[2.5球]的「細」。