受武漢肺炎疫情影響，歐洲一眾主流聯賽已經近一年未有球迷入場，缺少球迷下除了令現場變得冷清外，亦再不會發生狂迷衝入場的小插曲。不過周四歐霸八強首回合曼聯作客對CF格蘭納達的一戰，竟然有一名裸男衝出球場，難道太想入場睇曼聯？

CF格蘭納達史上首次出戰歐霸已經打入八強，當然令一眾球迷相當興奮，雖然未能入場但主場之外已有大量球迷聚集，等待主隊的大巴進場一刻。除了場外，場內亦竟然有球迷，比賽開波大概5分鐘左右，就有一名全身裸露、留有長鬍的男子，攤開雙臂衝入場，但直播亦按常規立即轉向其他鏡頭，而這位裸男亦即被現場警察請離場。

至於回到比賽，曼聯領隊蘇斯克查就表示球隊今仗有5名球員領黃，當中隊長哈利馬古尼、麥湯米尼，以及勞基梳爾均要在次回合停賽，蘇B認為球證執法水平過嚴，但幸好般奴費南迪斯（B費）尾段射入保險球，「我們不應該拿到這麼多黃牌，幸好B費為我們射入第二球，如果只領先一球但有三名主力停賽，這絕對不好，但現在的結果我認為非常理想。」

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