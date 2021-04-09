武漢肺炎疫情陰霾下的港超聯竟可「反彈」，球圈人士確實始料不及，低位反彈原因甚多，球市未有因特權球會富力、地區隊大埔及元朗退賽而下跌，有球會人士指疫情下為何球市反彈，值得球圈及政府反思。

大埔及元朗未有參與上季復賽，今季自降港甲，富力又退賽，加上疫情持續，球圈普遍看淡今季球市。有球會人士指，兩區隊及富力棄戰，隊數減少，不少球員因而未能落班，但部份球員成功轉會保住飯碗，也提升所加盟球隊實力，令各隊實力接近。

有球會中人指，現在具質素的本地球員數量遠不及8、90年代，但足總為達政府訂立港超聯隊數指標，納入業餘港會，也可不依規章讓富力「空降」，這些隊伍的出現拖低入座率。該人士說：「隊數多，球市當然熱鬧，亦有更多球員可以落班，可是夠班球員分散，難免拉低水平；今季隊數減，賽事較以往激烈及接近，加上新增超援，有助提升賽事質素，這似是振興球市關鍵，也是足總高層及球圈值得思考的問題。」

港超聯今季5場最多球迷賽事

排名 日期 對賽球隊 入場人數

1 19/03/21 傑志對東方龍獅 3,101

2 10/03/21 東方龍獅對傑志 2,813

3 03/04/21 理文對傑志 1,813

4 22/11/20 傑志對理文 1,775

5 21/03/21 天水圍飛馬對愉園 1,680

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