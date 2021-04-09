快艇周四在西岸大戰，憑着保羅佐治（Paul George、PG）攻入33分，以113:103擊退作客的太陽，終止對方的七連勝強勢。

保羅佐治今仗上陣約34分鐘，19投12中，包括在三分線外9投7中，合共得到33分，另有7個籃板球、3次助及2次偷球。尼納特（Kawhi Leonard）有27分、5個籃板球及5次助攻，新加盟的朗度（Rajon Rondo）後備出場短短19分鐘，便已錄得15分及9次助攻。

太陽方面，D卜克（Devin Booker）取得全隊最高的24分，米卡布歷捷斯（Mikal Bridges）得20分，艾頓（Deandre Ayton）有18分及10個籃板球，但仍未能阻止球隊的七連勝走勢告終。

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