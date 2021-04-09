周四歐霸8強首回合賽事，羅馬在作客落後一球之下，下半場連入兩球以2:1反勝阿積士，同時終止對手各項賽事24場不敗走勢。賽事進行到下半場補時階段時候就發生一段小插曲，羅馬後衞卡拉科利眼見球隊只得一球領先優勢，故開始在場邊拖延時間，場邊的阿積士球童不滿卡拉科利「揼波鐘」，居然直接拿起場邊的皮球扔向他。

其實過往在球場上經常會出現領先的一方拖延時間的情況，不過這次卡拉科利的拖延時間行為，就遭到了場邊的球童報復。當補時階段羅馬仍領先一球時，球隊獲得一次界外球機會，希望盡量拖延時間的卡拉科利就慢跑到場邊準備撿起皮球，惟場邊的球童就立即撿起自己身邊的皮球，然後扔到卡拉科利的心口，這位18歲羅馬後衞被扔中後立即衝向該名球童面前，而後者就只攤開雙手表示無辜，不過球證就向卡拉科利出示黃牌，實在是「偷雞唔到蝕渣米」。

賽後卡拉科利在接受訪問時，就被問到與球童衝突一事，這位羅馬年輕後衞就表示自己未有對球童感到不滿，承認假如是對手拖延時間的話，自己亦會感到憤怒：「幸運的是，當時（被球童扔中）的我保持了冷靜。如果我看到對手這樣浪費時間的話，我也會感到惱火，當然這不代表我尊重他的做法，不過我會理解。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波