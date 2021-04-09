英國傳媒報道，曼聯最新的記錄片The United Way 將於5月面世，近日就發佈預告片，當中可見到有份撰寫該紀錄片的「大帝」簡東拿外，更見到如費格遜，碧咸等曼聯的重要人物。

The United Way是由簡東拿有份撰寫的曼聯最新紀錄片，他亦是今次紀錄片的演員、導演和製作人。電影主要講述球會在58年慕尼黑空難後到99年贏下冠軍激動人心的旅程。在預告片中，可以看到簡東拿在一個講台上開始講述故事，他更說：「曼聯需要我，我亦需要曼聯，我注定要為曼聯效力，全部人都正注視我。」這套紀錄片將會在5月10日發行。

除了簡東拿外，曼聯現任領隊蘇斯克查、碧咸，傑斯和舒米高等前曼聯球員都會在紀錄片中亮相。電影除了會講述曼聯的歷史外，更會描述球隊和曼市的關係，以及曼聯對簡東拿的影響。簡東拿在1992年至1997年效力了曼聯5個球季，當時他曾紅魔在5季中贏下4次英超和2次足總盃冠軍。

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