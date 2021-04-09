勇士周四宣佈，與名宿披頓（Gary Payton）之子披頓二世（Gary Payton II）簽署一份10日短約，反而未有選擇今季為他們出戰G聯賽的林書豪，不禁令人懷疑這位32歲老將是否還有機會重返NBA。

林書豪代表勇士屬下的聖克魯斯勇士出戰G聯賽後，一直未獲得任何NBA聘約。雖然之前一直有傳他有機會加盟勇士，但這支西岸球隊卻選擇了簽入同樣司職控球後衞的披頓二世。

現年28歲的披頓二世，在今季 G聯賽代表速龍905上陣13場，平均每場有10.8分（55.5%投射命中率）、5.6個籃板球、2.6次助攻及2.5次偷球，並當選G聯賽最佳防守球員。

披頓二世於16年NBA選秀會名落孫山，之後在四個球季內曾短暫效力公鹿、湖人與巫師，合共上陣61仗，場均得3.5分、2.3個籃板球及1.4次助攻。他將會穿起勇士的「0號」球衣上陣。

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