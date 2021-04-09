近期中國女足與南韓女足將會演兩回合比賽，爭奪東京奧運入場券。這場「中韓大戰」亦成兩國傳媒的關注焦點，周四於南韓上演的首回合中國作客以2:1險勝南韓，賽後兩國傳媒隔空交火，韓媒撰文批評入場的中國球迷不守防疫措施，而中國傳媒就還擊指南韓輸不起，同時指南韓主帥亦未有戴好口罩，頓時變成「小學雞嘈交」。

早在周一中國女足抵韓時，當地足總未有派員接待，加上入境程序繁複，令全隊花近兩個半鐘才可離開機場，亦令比賽更添火藥味。最終周四一戰中國靠王霜及張馨的入波先拔頭籌，作客險勝南韓2:1。賽後南韓傳媒《STN Sport》撰文，指周四入場的中國球迷無視現場的防疫規定，在比賽時吶喊助威，仿似忘記現時疫症橫行，直指「中國雖然贏了比賽但輸了精神！」

而中國傳媒當然還擊，先是批評南韓場外不停出招擾亂中國女足，包括賽前上載照片球場分牌打出南韓贏3:1的心理戰，最終中國隊用「實力說話贏出比賽」。另外指韓媒批評中國球迷違反防疫規定是輸不起，同時指南韓女足主帥哥連比爾比賽中多次將口罩拉到下巴位置，但南韓傳媒卻刻意無視。今日南韓女足將會出發前往中國蘇州，準備下周二的次回合比賽，又且看中國會否出招擾敵。

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