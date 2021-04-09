周六西甲就會上演國家打吡巴塞隆拿鬥皇家馬德里，賽前巴塞前鋒基沙文就收到好消息，因為佢周四又做老豆迎嚟第三個小朋友Alba。不過最值得關注嘅地方就係，基沙文嘅三個細路雖然唔同年出世，但咁啱都喺4月8日出世，真係震驚全球。

基沙文同太太Erika先喺16年4月8日迎嚟佢哋嘅大女Mia，3年之後嘅19年4月8日就到囝囝Amaro出世，而噚日基沙文已經同巴塞請咗假去陪老婆，結果第三個愛情結晶品Alba亦都出世，呢位法國前鋒亦喺自己嘅IG上報喜，出生日期又係4月8日，真係巧合到得人驚。

消息一出之後當然就成為網路熱話，有網民就講笑話佢兩公婆每年同細路慶祝生日，只係需要搞一次生日party同預備一個生日蛋糕就得，認真慳水慳力。估唔到基沙文除咗喺場內係神射手，原來場外一樣係神射手。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波