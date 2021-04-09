當錫（Luca Doncic）周四攻入27分，並搶下9個籃板球及交出9次助攻，加上普辛基斯（Kristaps Porzingis）亦有26分及17個籃板球，協助上仗爆大冷不敵火箭的小馬，在主場以116:101擊敗繼續有安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）因傷缺陣的公鹿。

雙方今仗爭持激烈，戰至第四節尚餘8分02秒，公鹿仍以93:89領先，但小馬隨即打出一段14:2的攻勢，反超前103:95，成功拉開戰局。除了當錫與普辛基斯表現出色外，祖殊李察遜（Josh Richardson）亦有14分進賬，卡巴（Maximilian Kleber）與添夏達威Jr.（Tim Hardaway Jr.）亦各有12分貢獻。

公鹿方面，在「字母哥」因為左膝疼痛，連續第三仗缺陣下，迪維辛素（Donte DiVincenzo）攻入了全隊最高的22分，樸迪斯（Bobby Portis）有20分及14個籃板球，布祿克盧比斯（Brook Lopez）、米度頓（Khris Middleton）與賀里迪（Jrue Holiday）也分別有16分、14分及13分，但該隊六名有份出場的後備球員，合共只有16分，遠遜於小馬後備席貢獻的28分，成為今仗其中一個勝負關鍵。

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