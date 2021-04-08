【本報訊】繼壁球的歐氏姊弟歐詠芝及歐鎮銘、陳浩鈴、羽毛球周凱華在這疫情期間宣佈退役後，又有本地星級運動員急流勇退，他們就是單車的張敬樂及小師弟馮嘉豪。今年2月滿30歲的阿樂以往在公路及場地單車賽獲獎無數，最近期是2018雅加達亞運會奪男子麥迪遜金牌，馮嘉豪則是雅加達亞運公路賽代表。

香港單車總會主席梁鴻德證實，張敬樂及馮嘉豪在上月31日完成體院合約後沒續約，阿樂表示暫未定去向，但不排除轉戰職業賽。其實他曾於2016年1月在伊豆亞錦賽連奪2塊公路單車金牌，被邀請加盟UCI世界一級的澳洲職業車隊ORICA GreenEDGE （OGE），他以見習車手簽約2年至2018年，同年阿樂亦代表香港參加2016里約奧運公路單車賽。完約後，阿樂為爭東京奧運麥迪遜賽入場券，大部份時間專注場地單車，最令人難忘是2018 年亞運跟梁峻榮奪麥迪遜賽金牌；可惜他們經過兩年長的大大小小東奧計分賽，最終未能爭得奧運場地單車資格。

香港男子單車隊在今屆東奧只爭得一席公路單車席位，多名港將包括曾出戰2016年里約奧運公路單車賽的張敬樂，大師兄高肇蔚、梁峻榮及年僅23歲的馮嘉豪原本都是東奧人選。阿樂未提及為何退役，馮嘉豪則表示跟總教練沈金康的訓練理念有出入，所以提早離場。

梁鴻德表示東奧的男子公路單車賽代表席位將根據現正在河南舉行的中國聯賽，以及參考下月在香港舉行的國家盃的表現定出人選。