世界排名第一的芭迪，周四在美國查爾斯頓網球賽，以7:6（7:3）、4:6、6:4擊敗美國球手羅潔絲，晉級女單八強。

「舒比（羅潔絲）是一位出色的擊球手，她在每一分、每一場比賽都會逼使對手出盡全力，今場比賽也不例外。」芭迪說。

芭迪在八強的對手，將會是西班牙的芭杜莎。這位世界排名第71位的球手，在16強以6:3、6:3淘汰美國的麥娜莉。

另一方面，17歲美國小將歌芙以6:2、7:6（7:2）擊敗蘿倫戴維絲，並將會與突尼西亞的查比雅爭入四強。史堤芬絲同日亦順利過關，以6:3、6:4戰勝澳洲的湯珍洛域，而她在八強的對手，將會是來自俄羅斯的古達美杜娃。

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