周日英超上演一場關鍵戰，由倒戈的摩連奴帶領熱刺於主場迎戰曼聯。雖然首循環賽事熱刺在奧脫福球場大勝紅魔6:1，只不過摩佬在賽前記者會時就刻意淡化這場大勝，而且提到球隊對上三次對陣曼聯皆被判12碼，不過仍希望球隊帶着積極的心態去迎戰曼聯。同時在記者會期間，摩佬得知到菲臘親王離世的消息，這名熱刺主帥亦在記者會期間談到菲臘親王的話題。

在出席記者會答問期間，摩佬就收到菲臘親王離世的消息：「很抱歉我之後再回答這個問題，我剛才收到一個關於菲臘親王的壞消息。所以我在這裏要向皇室表達慰問，我需要誠實地表示，我個人對英國皇室非常尊敬，因此我深表哀悼，我相信不只是這個國家會分享到這種悲傷，因為我不是英國人，不過我知道很多人與我一樣，對皇室也是非常尊敬。」

隨後摩佬又再度回應熱刺對陣曼聯的賽事問題，其實早在首循環兩軍交手時，紅魔由於在上半場有安東尼馬迪爾領紅離場，導致紅魔大部份時間少踢一人，不過該仗紅魔其實於開賽早段就靠12碼先開紀錄，摩佬賽前亦談及這場比賽：「我認為6:1的大勝不能反映出事實，在兩支偉大的球隊之間，任何戰果都有機會發生。我們上季作客1:2輸了比賽，那場比賽有12碼，而且上季主場1:1賽和曼聯一仗亦有12碼，這是事實。假如是我的球隊以1:6不敵曼聯的話，我會向球隊表示，這種事只能發生一次，不可以有第二次。」

當摩佬被問到曼聯一直博得12碼一事時，他就回應：「我不能夠帶着擔憂的心情去參加比賽，我不會擔心這件事，亦不希望球員會擔心。我們要帶着積極的心態，去適應比賽尺度。」

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