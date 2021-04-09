作為本年度首項高爾夫球大滿貫賽事的大師賽，周四在美國喬治亞州奧古斯塔球場揭幕，英國球手羅斯在首日表現出色，成功克服球場充滿挑戰性的環境，以低標準7桿的65桿暫領群雄。

羅斯全日有7洞擒下「小鳥」，並以3桿完成標準桿5桿的第8洞，抓下一隻「老鷹」，同時亦兩度犯下「搏鬥」，最終以65桿完成首日18洞賽事。日本球手松山英樹與美國的夏文以低標準3桿的69桿並列第二，沙拉托利斯、比素丹侯特，'韋比森遜與列特，則以70桿並列第4位。

松山英樹表示，今屆賽事的比賽環境充滿挑戰性：「我已是第10年到這裏參賽了，但從未遇過如此硬及快速的果嶺，所以對我來說，這就像一個全新的場地。」

在首日打出76桿（高標準4桿）、目前並列第60位的17年大師賽冠軍加西亞更形容，比賽環境相當困難，自己就像剛與前重量級拳亞荷里菲特搏鬥完似的。「我已奮力應戰，但感覺就像剛與荷里菲特打完12回合後步出擂台似的，我要回家休息了」他說。

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