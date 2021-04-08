上屆歐聯決賽巴黎聖日耳門（PSG）鬥拜仁慕尼黑一球惜敗飲恨，周三歐聯8強首回合2隊再次碰頭，PSG爭取報仇取得極佳形勢，以3:2贏波，結束拜仁歐聯19場不敗走勢。準球王基利安麥巴比繼續主宰比賽梅開二度，功勞不遑多讓的還有門將基羅拿華斯，力拒拜仁全場多達31次攻門，作出10次撲救保住勝局。

文：何西

拜仁雖缺少了主力射手羅拔利雲度夫斯基，但今仗仍能在場面上控制大局，全場多達31次射門（見附表1），加上控球率與傳球次數與成功率等數據皆遠勝對手。不過PSG以效率取勝，全場6射4中便入3球，當中被高度看好將成明日球王的麥巴比，全場觸球次數不多，但能把握兩次射門機會全部轉化成入球。

比賽在大雪下進行，麥巴比開賽三分鐘便先開紀錄，為他送出助攻的尼馬在28分鐘再鋪橋搭路，由馬昆奴斯哥利亞接應射入，上半場中段便領先兩球，惟馬昆奴斯不久後便因傷退下火線。拜仁於37分鐘由祖普莫亭入球追近至1:2，易邊後15分鐘湯馬士梅拿更接應罰球頂入扳平2:2。

奪標賠率4.75倍僅次曼城

麥巴比在關鍵時刻再次發揮決定性作用，在68分鐘再次射破紐亞十指關奠定3:2勝局，兼結束拜仁歐聯19場不敗走勢（見附表2）。PSG取得極好開局，其足智彩冠軍賠率在賽後亦升溫至4.75倍，僅次予一旦能晉級的4強潛在對手、2.55倍的曼城。

PSG在今屆歐聯關關難過，16強大勝巴塞隆拿，2回合所入5球佔4球由麥巴比貢獻，他在今仗再添兩球，在今屆賽事已累積入八球，追平了17/18球季賓耶達及01/02球季查斯古特的紀錄，並列為在歐聯單季入球最多的法國球員。麥巴比賽後說：「今仗己隊表現非常出色，但別忘記尚有次回合賽事，我們回到巴黎必須要踢出同樣高水準才可以。正如我在上輪對巴塞所說，我喜歡置身在這類大戰中，儘管事情往往不會盡如人意，但我絕對沒有逃避的意思，勇於在大戰表現自己，以及成為決定性的球員。」

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普帥大讚拿華斯世界最佳

法國《隊報》賽後為麥巴比評出近滿分的九分，而為PSG鎮守最後一關的門將拿華斯同獲九分。曾在2016至2018年3度助皇馬稱霸歐聯的拿華斯，面對拜仁狂攻猛打，全場31次攻門並有12次命中目標下，表現出色成功撲救10次，雖失兩球仍屬非戰之罪，為PSG保住勝局，終止拜仁在歐聯的19場不敗走勢。教練普捷天奴賽後亦點名稱讚：「拿華斯絕對是當今世界最佳門將之一，能有他在陣是一件美事。今仗己隊充份把握到不多的機會，能取勝確實存在一點幸運成份，但次回合尚要進行，一切還未有定案。」