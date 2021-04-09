抗癌勇士池江璃花子周五上午在日本全國游泳錦標賽第七日賽事，於女子50米自由泳初賽，以25秒39贏得小組冠軍，並以總成績第二位，晉級下午舉行的準決賽。

池江早前已透過贏得女子100米蝶泳金牌，取得代表日本出戰東京奧運女子4X100米混合泳的資格，而她在周四的女子100米自由泳項目，又以53秒98佳績封后。儘管未能達到日本泳總訂下出戰奧運單項的53秒31標準，但由於池江的成績已達到參加接力賽的54秒42標準，而今仗前四名選手的總成績，亦好過3分37秒68的要求，所以這位20歲天才泳手，將可參加女子4X100自由泳項目。

「很高興能夠在54秒內完成，但老實說，其實我希望能夠再游快一點。」池江說。「這場比賽最重要的是躋身前四，並要符會所需的標準。我賽前決心要在54內完成，很高興可以做到這一點。」

池江璃花子將會與酒井夏海、五十嵐千尋及大本里佳攜手出戰東奧女子4X100自由泳接力賽。

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