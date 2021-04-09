周三由FC悉尼主場對珀斯光輝場澳職賽事，本身因為大雨關係，延遲咗45分鐘先開波，後來比賽踢到88分鐘時，又突然因為天氣惡劣雷電交加，成個球場停電，照明系統受到干擾，令到場波被迫暫停，但唔知係咪修復都要一段時間，結果當場波踏入90分鐘，球證就直接吹埋雞完場，悉尼就咁以1:0勝出。

雖然澳職賽會解釋話根據條例，場波賽果仍然係合法，但因為咁樣而冇仇報嘅光輝，主帥加西亞當然好嬲，話對於呢個決定感到好困惑，仲話球證從來冇同佢溝通過。不過，又點止光輝不滿，全球各地好多賭仔亦因為咁而唔見咗錢，好似本港足智彩都跟從澳職呢個賽果派彩，有投注者本身買咗11.5角球「大」，而場波未暫停前已經有11個角球，如果最後兩分鐘踢埋，可能真係開到「大」，總之一定有變數，但家陣就因為咁樣暫停法兼賽果又合法，令到佢哋蒙受損失。

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