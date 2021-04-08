因傷缺陣23場的杜蘭特（Kevin Durant、KD）周三在NBA常規賽復出，引發網隊締出該隊今季半場最高得分，KD今場表現堪稱完美，投籃全部命中，協助網隊於主場以139:111大炒塘鵝，取得兩連勝。

今仗是杜蘭特自2月13日拉傷右大腿筋後的首場比賽，首節以36:33領先塘鵝的網隊，戰至第2節還剩7分37秒時讓杜蘭特後備上陣，今次是KD今季首次在主場球迷前亮相，獲得熱烈掌聲歡迎。網隊在第2節18投14中攻入43分，完半場將比分拉開至79:59，創出球隊今季半場得分新高。

今場總共上陣19分鐘的KD錄得5投5中、包括三分球2投全中，加上五罰全中，復出首戰取得17分、7籃板及5助攻進賬。網隊今仗以取得24分及6助攻的K艾榮（Kyrie Irving）得分最多，艾迪列治（LaMarcus Aldridge）則獲22分進賬。

塘鵝方面有五名球員得分達雙位數，以比歷素（Eric Bledsoe）攻入26分最多，至於錫安威廉臣（Zion Williamson）今場12投僅4中攻入16分，連續25場在命中率至少50%下獲20分的走勢告一段落，今場三分球27投僅6中的塘鵝，最後以28分之差不敵三分球41投19中的網隊，連輸第二場。

文：Cat