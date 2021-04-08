爵士今季狀態大勇，隊中干尼和卡拉臣成為球隊兩大X factors。干尼2019年7月從灰熊交換至爵士， 經過一段適應期後開始融入球隊，今年更首次入選明星賽，對於此事干尼歸功好友兼同學奧丹（Greg Oden）。

2007年選秀，高中和大學都是同學的奧丹和干尼分別以第1位和第 4位被拓荒者及灰熊選中。可惜奧丹因腳傷，前後只打了三季NBA就離 開，之後回母校俄亥俄州立大學擔任籃球隊助教。干尼只要有空，就會回大學跟奧丹一同練習，以便適應跟身材同樣高大的爵士中鋒高拔（Rudy Gobert）配合。訓練成效也顯然易見，干尼和高拔擋拆後的命中率，由上季的33%，升至今季的58%。

爵士另一武器，就是今屆最佳第六人大熱門卡拉臣（Jordan Clarkson）。卡拉臣2019年12月由騎士交換至爵士後，一直擔任第六人的角色，今季得分更由上季平均15.2 分，升至17.2分，以後備球員得分在聯盟排行第一。難怪博彩公司將他列為1.1倍的最佳第六人大熱，次熱 夏利爾（Montrezl Harrell），勝出賠率已經是21倍。

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