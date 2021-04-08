受武漢肺炎疫情影響，今季港超聯延遲展開，戰至去年11月底因第四波疫情再次暫停，延至今年二月復賽，政府開放讓球迷入場，但在限座五成下令人意外地出現三場「紅旗波」，場均超過一千人，入座率反彈至15/16球季水平。標準流浪總監李輝立指，球迷增加與他們餓波多時及賽事競爭性增強有關，但目前門票收益仍要「蝕住做」；本地入座一哥傑志則獲不少新一代球迷撐場，尤其多了女觀眾。

港超聯連續兩季受「武肺」影響，19/20球季停擺後閉門復賽，今季再受疫情打擊，令人意外是復賽後場均由18/19球季的936人，上升至1,018人，是自15/16球季後，場均重返四位數，終止連跌走勢。除3場（見附表）在限5成入座而「爆棚」的賽事外，向來趕客的將軍澳運動場今季也有起色，上演理文對傑志的聯賽前列大戰，吸引到近季此場新高的1,827球迷，比季初理文在此場對東方增加差不多一倍。

資料顯示，今季入座三甲，順序為傑志、東方及天水圍飛馬，整體入座比18/19球季有所提升。而今季以斧山道運動場為主場的流浪，今季場均入場為683人，較17/18球季比較多近200人，相信與今季有前港腳林嘉緯及盧均宜回歸，加強社交平台與球迷互動有關。在球壇屹立30年的流浪總監李輝立指出今季港超聯氣氛明顯較過往幾季熾熱，又有不少話題，加上球迷「餓波」多時令球市出現反彈。

他說：「無可否認球市有改善，比賽氣氛不錯，球迷有一段時間未能正常入場，等待太久，可以入場是平日的好節目。」他指出因疫情關係，各港超聯比賽場地只開放五成，球迷為免錯過賽事，寧願提早到場購票，像青衣場坐滿只是千多人，半滿約700人足以掛紅旗，故部份向隅球迷走到附近天橋觀戰。

李輝立補充指今季只得八隊，不少球員未能落班，而球會在有限班費下盡力吸納失業軍，他說：「希望疫情緩和，慢慢令球市復蘇，每場比賽可以有5、6,000人入場，不過，球市不會在2、3年內復蘇，不知是否因為足總制度問題，令很多本有意的投資者卻步。上季多隊退出，區隊有潛質發展，又有政府資助，不用球會自掏腰包。搞球隊首要令球市變得熱鬧，多了人入場觀看、氣氛好，球員也更賣力，觀眾與老闆才開心。自己的球隊很團結，每場力拼，球迷自然慢慢入場支持。」

坊間指近期球市絕境反彈是小陽春，但李輝立認為球市雖反彈，但實際上依然是「蝕住搞」，他說：「入場人數有上升，其實球會每場仍然虧蝕，現在搞球隊的費用實在超高，場租貴，每場比賽還有足總職員等開支；近期收入因入場數字增多而提升，但實際收入有多少改善，現時還未太清楚。」

他指出以復賽初期在旺角場的菁英盃夜賽為例，每場開支50,000元，門票收萬多元，兩間球會均要蝕萬多元，對球會來說仍然是花費高昂。「搞港超聯每隊要搞4、5支青年軍，直播又要付費，還有保險費，參賽前要計算好，基本上是一定蝕本，沒一隊可以做到收支平衡，是多還是少一點的分別。」李輝立說。

要數最多捧場客的傑志，他們在18/19球季場均入場是1,764人，今季暫是1,853人，該隊助理公關及市場推廣經理馮兆輝指，今季初入場人數未見明顯增加，2月復賽則有所上升，球迷層較以往廣，當中不少是15至25歲的年輕一代，他又指女球迷亦明顯較以往多：「球會暫未研究球迷增加原因，但疫情下對推廣有影響，改為多在社交平台發放關於球隊的故事，這個方式可吸引到不同年齡層球迷。」他又指球場設限座，故球會推出預售票，對催谷入座有相當幫助。

至於飛馬今季回歸元朗，季前推優惠套票，場均暫重返4位數至1,266人，董事兼教練文彼得指有很多支持本地足運的球迷，近期少了機會外出，多了留意本地足球，故球迷有所增加。「球隊今季重返天水圍，令很多天水圍及元朗居民特意前來支持。疫情關係，與球迷不能有太多近距離交流，宣傳活動也減少。」

五大球市「疫」境反彈原因

球迷餓波

疫情下，上季經歷足球中心閉門作賽，最終延至9月完成賽季，今季初先閉門進行菁英盃分組賽，11月上演聯賽，可是比賽進行不足一個月便因疫情第四波再度叫停，停擺三個月後，2月底復賽，球迷在這兩季經常性「餓波」，且目前疫情雖似緩和，但不知何時反彈而再次叫停，因此球迷便趁這段時間積極撐場。

實力接近

今季港超聯只餘八隊角逐，是近季新低，不過，隊數少也未必是壞事，因為各隊實力相當接近，前列爭標隊對中下游球隊也難有穩勝把握，加上賽事戰況激烈，各球員在艱難情況下也拼盡全力，熾熱程度是近季之最，有口碑自然增加捧場客。

復賽限入

港超聯2月底復賽，政府只批准每個球場可以有五成入座，個別球場如青衣運動僅1,500座位，換句話說只得不足700門票可公開發售，至於旺角場在限制五成入場後，只得3,000餘張門票，東傑對戰本身已有叫座力，加上球會賽前加點力度催谷，球迷為免錯過大戰，紛紛選擇提早排隊購票。

本地元素

港超聯過去幾季入座率持續低迷，但坊間還有不少社交平台，如已有近20,000人讚好的《香港本地足球專區》等不斷貼文推廣本地足球，培養不少球迷經常登入討論本地球圈人和事。另外，各球會近季也願意投放資源於球會社交平台，推動球迷支持本地足運。

新援刺激

今季港超聯在爭議升中放寬每隊可增加一個超級外援名額，縱使個別所謂的超級外援是有「水份」，但個別球隊的新援具有相當質素，如傑志中場巴爾拿及中鋒丹恩奴域，另外，理文簽入前南韓小國腳金承龍及前港超神射手洛迪古斯也令球迷留下好印象。

港超隊今季場均統計

排名 球隊 總數(場均人數)

1 傑志 7,413(1,853)

2 東方龍獅 4,595(1,532)

3 天水圍飛馬 4,808(1,266)

4 理文 4,729(946)

5 愉園 3,230(808)

6 標準流浪 2,048(683)

7 冠忠南區 2,725(681)

8 晉峰 3,545(591)

聯賽總計 34,617(1,018)

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