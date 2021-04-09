體壇盛事「2019年度傑出運動員選舉」頒獎典禮將於明日（周六）早上假西九文化區舉行，有別傳統頒獎禮，大會今次將採用延展實境（XR）科技公佈結果，今屆選舉共設七個獎項，預計19年於世錦賽連奪兩金的李慧詩大有機會六奪星中之星大獎。

受武漢肺炎疫情影響，原定去年3月舉行的傑運頒獎禮多次延期，最後港協暨奧委會落實頒獎禮周六舉行，惟疫情下不設晚宴，改以延展實境（XR）科技，透過一段揉合現實與虛擬世界的影片公佈結果。今次選舉以運動員19年成績為準，投票程序早於去年完結，選舉共設七個獎項，包括「傑出運動員」（八傑）、「星中之星」、「傑出青少年運動員」、「最佳運動隊伍」、「最佳運動組合」、「最具潛質運動員」及「最具特出表現獎」，由評審團（60%）、體育傳媒（20%）及市民（20%）選出，依網上投票走勢推算，吳安儀、李慧詩、江旻憓和何詩蓓大有機會問鼎八傑獎項，其中李慧詩於19年世錦賽摘下兩金，相信星中之星獎項勢成其囊中物。

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