踏入4月，北歐聯賽相繼開鑼，大台號稱最期待嘅瑞超今周開「咧」，初步睇馬模就繼續大超班，保留上季封王人腳之餘，仲加咗幾件潛質新秀，不過啱啱開「咧」就睇定啲先，有心水先同大家分享，今周繼續玩踢到火紅火綠嘅荷甲。

𠵱家荷甲前列形勢都好簡單，阿積士好似曼城咁帶離成條街，冠軍都冇咩懸念，亞軍就有排爭，始終有得直接拎下季歐聯資格，唔少強隊都爭崩頭，家吓燕豪芬同阿爾克馬爾（AZ）同得58分，AZ得失球稍差排第三，所以餘下比賽除咗目標拎三分，仲希望盡力大炒，以佢哋擁有艾拔古蒙臣、保亞杜等猛將，就算古普美拿斯上仗拎紅牌，周六主場對鹿特丹斯巴達要停賽，牌面上都係優劣分明。斯巴達排中游，護級壓力真係唔大，無錯近況真係幾好，近5仗拎到3勝2和，不過對手都係同級分子，相反之前遇上傳統豪門，好似阿積士、燕豪芬、飛燕諾都大敗。世界博彩公司平均值，AZ主W有1.47倍，約為讓一球中水，不過對AZ防守力有信心，加上主場四連勝，亦都以兩球或以上比分炒對手，求較好分頭回報，要「讓球主客和」「主勝」，始終嚟到季尾，都係鬥志行先。

護級球隊方面，威廉二世比較值得跟進，上仗輸一粒畀AZ，之前五場都拎到分，作客和到川迪、維迪斯等前列分子，水準唔差。周六威廉二世就作客荷華高斯，荷軍上輪就俾燕豪芬大炒三粒，攻力亦只係一般，位置上亦喺中游，冇咩明顯目標，初盤只係讓平/半，莊家都欠缺信心，威廉二世下盤可以一試。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。