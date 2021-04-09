匈牙利色情女星Shina River近日在一個節目中大爆自己曾經為三位曼聯球員提供過性服務，她更透露其中一人在事後竟然扣起了200歐元的肉金。

Shona River早前在一個網台節目擔任嘉賓時大談自己的「工作經歷」，她透露自己先後曾向三位曼聯球員提供性服務。她表示，雖然英超球員收入驚人，不過部份球員卻相當「孤寒」：「很多球員以為所有女生都會因為他們的名氣和財富而獻身，然而不是所有球員都表現慷慨。」

她更透露一次與曼聯球員之間的「勞資糾紛」：「我和一位曼聯球員完成『交易』後，發現他給我的錢比原來協定的少了200歐元，當我追問他原因時，他竟然告訴我，因為他要為朋友支付叫薄餅的費用，而他身上已經沒有多餘的現金，因此只好在我的肉金上扣減。」

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