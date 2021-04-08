幾年前還在西岸包尾的爵士，自2014年由斯尼達（Quin Snyder）接手執教後火速冒起，雖然剛於周三常規賽榜首大戰作客太陽戰至加時惜敗，但目前仍是聯盟一哥。由13/14球季僅30.5%得勝率在西岸包尾的低點重上頂峯，斯尼達用兵教人都有一手，令米曹（Donovan Mitchell）等球星都願意為他賣命，是箇中關鍵。

文：童健

爵士今季表現令人刮目相看，米曹、高拔（Rudy Gobert）、連同「執三攤」獲補選的干尼（Mike Conley），共有三名球員入選出戰明星賽，斯尼達本身亦首度成為明星隊教練，成就非凡。不過，身為西岸票王的湖人球星勒邦占士（LeBron James）以隊長身份點兵時，卻揶揄這支來自猶他州的球隊不受歡迎，隊員亦只是「籮底橙」，無視他們的輝煌戰績。

爵士近季能夠重振雄風，球隊防守堅固如昔，今季的進攻上亦大有進步，背後更大的關鍵，是明星級主帥有效建立陣中和諧，斯尼達一直在隊中建立互相尊重的文化，讓恩高斯（Joe Ingles）、卡拉臣（Jordan Clarkson）等的綠葉球員，能與兩大球星米曹與高拔互相輝映，透過跟球員坦承對話，令他們更加「受教」。

「只要你肯把時間投放在球員身上，看他們打球，好好研究，便可贏得尊重，就算是難聽一點的說話，他們也會聽得入耳。」斯尼達說。

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米曹卡拉臣甘心賣命

身為爵士當家球星的米曹，亦非常認同斯尼達的領軍哲學：「斯尼達是一位籃球奇才，每日24小時都想着如何達致完美，不斷想辦法提升我們的實力，這是大家可從我們球隊身上看到的。他是一位偉大的教練，為人更是『無得彈』。他不會只把注意力集中在1、2名主將身上，而是會用心教導所有人。我真的很欣賞他，我們不只會談籃球，還會談到人生問題，這令我們全隊的關係更加密切。」

斯尼達的確有一種親和力，讓麾下球星都甘願為他賣命。今季表現大爆發的卡拉臣說：「斯尼達教練的支持對我意義重大，讓我甘願為他赴湯蹈火。是我遇過最了不起的教練之一。」

K教練普帥手下高徒

儘管作風相當低調，但斯尼達的來頭絕對不小，教練生涯內曾擔任拉利布朗（Larry Brown）及「K教練」科錫斯維奇（Mike Krzyzewski）等名帥的助手，在擔任奧斯汀公牛（現奧斯汀馬刺）主教練期間，他更在普波域治（Gregg Popovich）的指導下，當選2009年D聯賽（現G聯賽）最佳主帥。斯尼達亦承認，這段日子對他相當重要。

斯尼達在2014年代替高賓（Tyrone Corbin），成為爵士的主教練。球隊在數年間，便由包尾大幡變成榜首雄師。唯一要挑剔的，就是爵士近兩年都在季後賽首圈出局，斯尼達必須領軍走得更遠。