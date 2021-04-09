阿士東維拉領隊甸恩史密夫周五確認，養傷多時的隊中主力基亞利殊康復進度未如預期，估計這位英格蘭國腳需要再過兩周才可以復出，對即將進入地獄賽程的維拉來說肯定是一大打擊。

基亞利殊早前因為脛骨受傷，已經缺席了維拉對上7場賽事。甸恩史密夫周五出席賽前記者會示表示，這位25歲英格蘭國腳將會再休戰兩星期：「基亞利殊不會跟我們作客利物浦，他的訓練表現很好，但仍未能上陣參加高強度的比賽，幸好這不是長期傷患，相信他再過兩個星期就可以候命。」

現時排聯賽第9位的維拉將會進入英超季尾的地獄賽程，除本周末作客利物浦外，球隊將會在之後的4場賽事硬撼曼城、愛華頓和曼聯3支前列球隊。

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