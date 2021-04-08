據英國傳媒報道，近日前NBA球星奧尼爾 （Shaquille O’Neal）在亞特蘭大的一間珠寶店中選購耳環的期間，看見一位年輕的陌生人正在分期付款購入求婚戒指，而此時奧尼爾竟然立即將信用卡交到售貨員的手中，並且表示自己要為這位年輕人付清戒指的費用，這段影片在周二被上載到Instagram上，有不少球迷皆讚好奧尼爾的行為。

從Instagram的影片中可以看到，一名身穿藍色T恤的年青人正在與售貨員進行對話，此時奧尼爾突然向售貨員遞上一張信用卡，然後與該名陌生年輕男子握了一下手之後，再拍了一下那位男子的肩膀。周二奧尼爾在TNT電視台上亦有提到此事，他表示自己剛巧在亞特蘭大的珠寶店當中購物，然後看到這一名年輕而又勤奮的年輕人，因此決定伸出援手：「我對他表示，告訴你的女朋友我付了錢，由我負責。」雖然奧尼爾未有提到戒指的價錢，但這意味着這筆錢對他而言是微不足道。

奧尼爾又透露當初自己表示會為該名年輕男子付款時，後者當時選擇拒絕，惟奧尼爾告訴他自己一直都有這樣做，目的只是希望在疫情之下令人們微笑，他又談到自己最近在一間傢具店幫助過一名有自閉症女兒的母親。同時奧尼爾又提到當初自己作出這個行為時，未有想過會造成如此大的回響。

不過奧尼爾這個善心舉動，就在Twitter上引發不少討論，而且有很多人讚揚了奧尼爾的好意：「Shaq一直都有傳播愛，我一直都有看到他外出時為別人付款的故事，這次是求婚戒指。」、「看到Shaq為某人的求婚戒指付款的影片後，我流淚了。這是一個奇妙的舉動，對那個男人有多重要！」

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