今季表現嚴重走樣的狼隊，除了成績下滑之外，就連一些隊內關鍵球員的發揮亦不及上季般耀眼。由於主力前鋒魯爾占美尼斯（圖）自去年11月開始因頭部受重創後就一直養傷，狼隊前線的入球能力大減，上季身為英超過人王的艾達馬查奧爾直到上場2:3不敵韋斯咸一仗才錄得今季首次助攻，至今更仍未取得入球，效率大不如前。

狼隊受到「魯占」受傷的影響，加上今季加盟的法比奧施華遲遲未適應英超，此前領隊紐奴曾改踢無鋒陣，讓查奧爾肩負起入球重任，可惜未見成效。今季查奧爾在英超上陣29場仍未有進賬，連同上季的比賽，查奧爾已經錄得長達48輪的聯賽入球荒，這位西班牙翼鋒對上一次「士哥」已是2019年12月對陣曼城一仗。雖然查奧爾過去的入球不算多，惟上季在聯賽亦錄得4個入球及9次助攻，即使入球助攻數據較差，但查奧爾的盤扭數據依然保持得相當好，今季錄得128次過人成功，為全英超最高。

另外查奧爾今季的狀態低迷，似乎亦與隊友魯占缺陣有一定關係，根據英國的數據統計，查奧爾上季與魯占合共為狼隊炮製了10個入球，當中查奧爾有三個入球是來自魯占的助攻，至於查奧爾則為魯占貢獻了七次的助攻，可見魯占養傷對球隊有重大影響，查奧爾就更成最大的輸家。

文：王杰