周四歐霸盃八強首回合，冠軍大熱英超的曼聯作客鬥西甲中游份子CF格蘭納達。結果上半場先有拉舒福特助紅魔先開紀錄，完場前再有般奴費南迪斯（B費）射入12碼錦上添花，最終以2:0輕取對手，連續兩季晉級歐霸四強高唱入雲。

雖然周日英超要硬碰熱刺，但曼聯照樣排出眼下最強陣容迎戰，格連活特取代提早收咧的安東尼馬迪爾擔正任正鋒，另外拉舒福特、B費、保羅普巴，以及哈利馬古尼等悉數正選。開賽初段紅魔已經積極搶攻，戰至31分鐘終打開紀錄，拉舒福特接應域陀連達路夫的長傳，突破越位陷阱後長驅直進壓入禁區單刀射破對手大門，助曼聯1:0領先。而福仔今季合計歐聯及歐霸已經射入8球，成為自64/65球季卜比查爾頓以後，首位曼聯的英格蘭球員單季於歐洲賽攻入8球。

此後主場的格蘭納達搶回不少攻勢，不過大部份為禁區外的攻門，未能威脅今仗重返正選位置的門將迪基亞。正當以為1:0完場之時，89分鐘B費禁區內接應隊友傳中時，被對手後備入替前鋒恩伊迪基手打中面部，球證判罰12碼，B費親自操刀一射中鵠，加盟曼聯以來20次操刀12碼命中19球，最終亦以此記入球為曼聯埋齋，手執兩個作客入球之下大有機會晉級四強。

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