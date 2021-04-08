爵士今季搖身一變成為聯盟一哥絕非僥倖，除防守了得，更有賴球隊於三分攻勢上有大突破，成功在現今三分大時代稱霸。球隊史上曾兩度殺入總決賽，惟爵士季中未有大動作增兵，並未被看好為奪標大熱。

爵士隊內擁有多位具三分能力的球員，這隊猶他州球隊正選中除高拔外，4位球員三分命中率幾乎都超過4成。他們今季大幅提高在三分線外 出手的比例，球隊目前平均每場能射入16.9記三分，加上43次出手皆排聯盟第1，儘管周三惜敗太陽時44射僅11中，今季整體三分命中率仍有39.2%排第4。相比16/17球季場均僅26次起手射入9.6球，現在的爵士三分雨威力甚強。爵士亦保持着強悍防守，其防守效率值有107.6，排聯盟第三。

爵士於96/97及97/98球季在馬龍（Karl Malone）和史托頓（John Stockton）領軍下，2次以西岸1哥身份最後殺入總決賽，但兩年都不敵佐敦（Michael Jordan）帶領的公牛。上月底交易限期爵士未有大動作增兵，目前他們只以5倍成為西岸冠軍第3熱門。

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