周四歐霸八強另一支英超球隊阿仙奴主場迎戰捷克的布拉格斯拉維亞，戰至比賽尾段兵工廠靠翼鋒尼高拉斯比比建功領先。以為可帶住一球領先優勢踢次回合，卻在補時3分鐘被對手一次角球機會得手，慘遭逼和1:1之外，同時失關鍵的作客入球，晉級四強現危機。

上周六阿仙奴主場遭利物浦潰擊，表現備受批評，上仗被批庸碌無為的前場三人組奧巴美揚、尼高拉斯比比，及拿卡錫迪，只有拿卡一人今仗擔正，另外兩位小將伊美路維及布卡約沙卡重回正選陣容。上半場阿仙奴形勢佔優，29分鐘沙卡右路擺脫防守接應洛賀丁的直線，可惜單刀之下竟射出界，雖然旁證判越位在先，但慢鏡下發現沙卡與對方後防平排，浪費極佳開紀錄機會。

易邊再戰兵工廠亦有大量機會先開紀錄，先有49分鐘韋利安主射禁區外右路罰球中柱，62分鐘再有拿卡錫迪中圈位置搶走對手腳下球推足大半場單刀赴會，可惜射門中楣彈出。及後阿迪達決定換入比比及奧巴美揚，完場前收到效果，86分鐘奧巴美揚把握對手解圍失誤，中圈附近交出直線予後上的比比，後者以速度壓過對方守衞單刀乖巧射入，助主隊終打開紀錄。

然而布拉格斯拉維亞補時階段一次右路角球攻勢，皮球省中回防的比比彈向尾柱，中堅賀里斯衝前一頂破網，助球隊補時階段逼和對手完場。今季斯拉維亞面對李斯特城及格拉斯哥流浪等英倫三島均未輸過，次回合作客一戰料阿仙奴將迎來一場惡戰。

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