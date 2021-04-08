今個周末繼續玩日本波，之前已經講過，日職季初就吼住神戶勝利船同鳥棲砂岩，勝利船周中冇令大家失望，推介[主/主]順利開出，下星期日主場鬥清水心跳，唔好畀佢停，想勝利就繼續勝利船。

要玩勝利船就真係有竅妙，留意咗佢哋幾場波，已經唔係上季有前冇後、打死罷就嘅球隊，識得留放體力，戰術運用幾好，上仗都係趁主場優勢，上半場先谷一輪，有甜頭後就下半場玩防守，今次對心跳都似呢個玩法。初盤勝利船有1.8倍W，當然要得過，信佢哋上半場谷就博個「半大」，下半場留力下，睇嚟清水都攻唔入，要番個「細」。講真清水心跳今季開季都唔係太順，對住「升班馬」德島漩渦都可以輸波，上輪更慘敗畀浦和紅鑽，好大機會衰開就衰落去，唔好妄想博反底。

下星期日就有場大戰，FC東京對川崎前鋒。愛隊鳥棲砂岩上仗作客川崎前鋒都係僅輸一粒，如果唔係有紅牌，戰果更加有權改寫，不過今次就要番川崎前鋒先。之前都講過，川崎無論人腳、戰術都高其他日職球隊幾班，上下盤任佢哋開，上仗小勝開下盤，呢場都要做番好人啩，始終要作客，對手又強好多，初盤都只係讓半/一。FC東京上仗都算贏得精采，早段已經有紅牌，都贏北海道札幌岡薩多2:1。不過咁，通常博完呢啲波，元氣真係好傷，雖然FC東京畀人感覺好韌，不過人腳就冇乜點變，而且經歷亞冠盃之後，喺鬥心上明顯有啲滑落，對住川崎恐怕會完全受控，希望上半場仲頂得住，不過下半場就預計崩潰，要「半細」、全「大」。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。