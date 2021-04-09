菲臘親王周五清晨離世，享年99歲，對英國而言絕對是悲傷的一天。之前曾有傳媒作資料搜集，不少皇室家族成員都有所支持的球會，惟獨未聽過菲臘親王的愛隊，但這位與足球關係不算密切的愛丁堡公爵，曾經在1966年世盃和英女皇一同在看台上頒授雷米金盃及獎牌給一眾奪冠的英格蘭球員。另外，阿仙奴的阿聯酋球場在2006年開幕，菲臘親王也親臨主持開幕儀式。

菲臘親王愛好板球多於足球，年少時在皇家海軍服役期間就加入過板球隊，也玩過馬球，更是當時的精英分子之一。另外，聽聞他當年是在網球場與英女皇伊利沙伯二世相識，而他本人在1957年的溫網，就曾經以嘉賓身份頒授獎盃給勝出男單決賽的已故澳洲球手艾殊利谷巴。

反而對於足球這項最受英國人民歡迎的運動，菲臘親王比較少接觸，唯一給予印象的就是他66年曾陪同英女皇，一同在頒獎台上將雷米金盃獻給替英軍歷史性捧起至今唯一一次世盃的已故傳奇隊長卜比摩亞。至今個世紀的2006年，兵工廠的阿聯酋球場開幕，英女皇因身體抱恙無法出席，結果就改由他擔任主禮嘉賓，在球星亨利陪同下一同主持開幕。

至於其他皇室家族成員，王儲查理斯王子是般尼球迷，威廉王子更是眾所周知的阿士東維拉支持者；哈利王子雖然也沒有公佈過自己喜歡那間球會，但據報他和英女皇其實支持的是阿仙奴。英女皇曾有傳是韋斯咸球迷，但有指她07年在白金漢宮與雲格接觸後，對這位阿仙奴領隊留下深刻印象，也非常喜歡當時的旗下西班牙中場法比加斯。

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