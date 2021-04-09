香港帆船隊傳來捷報，20歲的帆船女將洛雅怡（Stephanie Norton）昨日（周四）於阿曼舉行的穆薩納公開錦標賽的激光雷迪爾級中摘銅，並奪得東京奧運入場券，此乃香港代表團自96年奧運後，25年來首次有滑浪風帆以外的運動員入圍奧運帆船項目。

是次香港帆船代表隊派出洛雅怡、高文莉、蔡穎姿、Akira Sakai等到阿曼出戰穆薩納公開錦標賽，其中洛雅怡於激光雷迪爾級中以兩分之差力壓南韓對手摘銅，憑此佳績成功以亞洲前二之身入奧，為港隊摘下今屆第34張奧運入場券。除洛雅怡外，男子隊Akira Sakai及Russel Williams Aylsworth本有機會入圍奧運49人級賽事，可惜兩人於其中一輪賽事被罰15分，最終以六分之差屈居印度隊之後得亞，與奧運資格擦身而過。女子49人FX級方面，高文莉及蔡穎姿同樣僅次中國選手獲亞，無緣出戰奧運。

東京奧運帆船賽分六個細項，除滑浪風帆的RS:X級外，亦有激光雷迪爾級、芬蘭人級、49人級等項目，自96年張美嫻、唐俊美（譯音）出戰阿特蘭大奧運的470級賽事後，港隊未曾於滑浪風帆項目外派員參加奧運。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波