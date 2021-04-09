上周六主場慘敗予利物浦後，阿仙奴再次於主場出擊，歐霸八強首回合迎戰布拉格斯拉維亞。比賽中兵工廠有多次可以置對手於死地，早早拉開比數的機會可惜一概未能把握，最終更被對手完場前扳平，令球隊各項賽事連續14場都出現失球，賽後領隊阿迪達指尾段讓對手得到角球機會實在是不智。

今仗阿迪達收起近期表現欠佳的隊長奧巴美揚，小將伊美路維及布卡約沙同時復出正選，但球隊的進攻表現仍未有太大改善，雖然成功製造不少攻勢，可惜埋門把握力平平，到最後關頭才靠入替的尼高拉斯比比射入開紀錄一球，然而興奮僅7分鐘後，就因一次角球攻勢被對手攻入扳平一球。球隊連續14場有失球，上一次如此差勁走勢為19年12月，其時阿迪達剛接任阿仙奴主帥。

賽後阿迪達對於球隊未能保住勝局感到失望，更指在最後關頭讓對手得到角球實屬錯誤，「我認為我們做了錯誤的決定，在後場傳送然後被對手取得角球，之後更因此記角球失波。」另外，今仗阿迪達戰至78分鐘才決定換入奧巴美揚及比比，令人質疑換人舉動太慢，阿迪達就認為自己是在正確的時機換入，隨後亦成功製造入球，只可惜球隊最終未能保住勝局，但深信作客一戰可以取勝然後晉級。

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