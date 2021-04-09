周四歐霸8強另外兩場首回合賽事，近況一般的羅馬作客阿積士落後一球之下，下半場連入兩球反勝對手，以2:1勇挫今年未嘗敗績的阿積士，終止對手各項賽事24場不敗走勢。

羅馬最近兩場聯賽均未能贏波，現時已經跌出前四位置，今仗要作客鬥大勇的阿積士，上半場戰至39分鐘終告失守。羅馬中場阿馬度迪亞華拉一次回傳失誤，被卡拉臣截得後交予邊路的杜辛泰迪治，後者隨即回傳予對方起腳先開紀錄。

易邊再戰阿積士原有機會增添比數，羅馬守衞羅渣伊賓尼斯禁區內踢跌杜辛泰迪治被罰12碼，可惜這位隊長親自操刀被對手門將包盧比斯撲出。大難不死的羅馬先於57分鐘靠羅倫素柏歷堅尼的罰球，對手門將年僅21歲的舒靴賓判斷失誤下扳平。87分鐘一次角球攻勢，早前犯規輸12碼的伊賓尼斯禁區內控定狂抽破網，助羅馬客場反勝對手。

而西甲的維拉利爾就作客以一球險勝上圈淘汰熱刺的薩格勒布戴拿模，上半場尾段薩格勒布後衞禁區內犯手球，球證判罰12碼，前鋒謝拉特摩蘭奴操刀命中開紀錄。下半場主隊積極進攻皆無功而還，最終以一球不敵對手。

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