今季加盟曼聯的卡雲尼，過去數月一直有傳今夏不會與紅魔續約，並有意回歸南美繼續職業生涯。近日ESPN引述消息人士報道，卡雲尼極有機會在季後加盟阿根廷班霸小保加，而小保加亦會出動球會副主席，名宿列基美親自參與轉會談判。

雖然卡雲尼已年屆34，但今季加盟紅魔後表現出色，甚至搶走安東尼馬迪爾的正選前鋒位置，然而近期受傷患困擾之下，上一次為球隊入波已經是2月對愛華頓的事。近期不斷有消息指卡雲尼有意結束多年於歐洲搵食的生涯回到南美，其父更曾向傳媒表示兒子將有機會加盟小保加，但隨後即被卡雲尼否認。

周五曼聯領隊蘇斯克查表示，對於卡雲尼的去留問題，球會與球員之間仍未有共識，但他與卡雲尼一直保持溝通。但據ESPN報道，雖然卡雲尼依然受歡迎，但他季後極大機會離開紅魔，而比任何時候都接近加盟小保加。而小保加方面為表隆重其事，更出動副主席的列基美親自負責，勢要邀請這位烏拉圭射手加盟。

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