周六意甲，第二位的AC米蘭作客帕爾馬，米蘭近期聯賽作客三連勝，相反柏爾馬表現繼續低沉，主場近3仗輸2場，今仗米蘭讓半/一可敲上盤。（球賽編號：星期六63；now638、有線654及無綫myTV Super301台明日0:00am直播）

米蘭上仗在國際賽期回來後的第一仗，與森多利亞打成1:1各得1分，部份球員如伊巴謙莫域及查漢奴古等明顯見疲態，但相信經過一周時間休息後，今仗應有更好發揮。加上球隊要收窄與榜首國際米蘭的差距，及保住前四歐聯席位，今仗面對第19位的帕爾馬絕對不容有失。

另邊廂，身在降班區的帕爾馬近況繼續欠佳，對上21場賽事僅贏1仗，上仗對「升班馬」賓尼雲圖亦只踢成2:2，加上前場傷兵較多，拜仁慕尼黑借將約舒亞舒克斯繼續養傷外，翼鋒恩卡拉莫亦上陣成疑，單靠35歲的加斯安奴柏利，難以撕破米蘭防線。對賽方面，米蘭近6次鬥帕爾馬取得4勝2和不敗佳績，因此可看高一線。

拖連奴回勇受讓可捧

同日，拖連奴作客烏甸尼斯，前者近況有回勇迹象，上仗2:2賽和祖雲達斯，反之烏甸尼斯已經兩連敗，今仗拖連奴受讓平/半可敲下盤。（球賽編號：星期六81；now638、有線654及無綫myTV Super301台明日2:45am直播）

文：港生