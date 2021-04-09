湖人周四在上屆總決賽翻版戰，雖有因為腳趾受傷缺陣四場的新兵杜蒙特（Andre Drummond）復出，但仍以104:110不敵佔主場之利的熱火。

剛獲騎士買斷合約的杜蒙特，在加盟湖人後對公鹿的「地標戰」腳趾受傷，休戰四場後終於在周四復出，正選上陣獲得15分、12個籃板球及交出3次助攻，但仍未能協助紫金兵團贏波。

湖人今仗除勒邦占士（LeBron James）與安東尼戴維斯（Anthony Davis）續因傷休戰，古斯馬（Kyle Kuzma）亦因拉傷小腿倦勤。樸比（Kentavious Caldwell-Pope）攻入全隊最高28分，包括三分線外11投6中。

其實雙方今仗戰至第四節仍然勢均力敵，但熱火在末段藉着一段9:2攻勢，成功將比分拉開至104:94，並將領先優勢一直維持至完場。

占美畢拿（Jimmy Butler）是役為熱火攻入28分，奧拉迪普（Victor Oladipo）有18分進賬，協助球隊成功「雙殺」對手，成功復仇。熱火上屆在總決賽於傷兵滿營的劣勢下，仍然戰至第6回合才以2:4敗陣。

另外，在上季贏得球會史上第17次總冠軍的湖人宣佈，將會於5月12日舉行高掛錦旗的儀式。

文：亨少