年輕人等同未來，曾透過自家青訓成就過黃金時代的巴塞隆拿，怎會不明此道理，尤其近年多次天價引入大牌球星未見成效，今季決定重燃青春火花，造就18歲中場柏迪上位，並在上月晉升西班牙大國腳，比起一向忽略青訓的死敵皇家馬德里有遠見得多。

文：盧卡東尼

西班牙上月點兵出戰世界盃外圍賽，柏迪首獲徵召，也在對希臘一仗拿下首頂喼帽。對這位年僅18歲的黃毛小子而言，今季的一點一滴都值得紀念，沒想過由拉斯彭馬斯過檔後的首季，就在巴塞輕易搶到正選中場位置，更要感激上天沒有讓他好像同為18歲的前鋒安素法迪般，遇上傷病問題，難得成為隊內其中兩位在西甲全勤的球員，29輪聯賽踢足，當中有21場是正選。對很多年輕球員來說，要在巴塞立足可能是個夢，柏迪卻實實在在於魯營上演這個奇妙之旅。

柏迪新約急加38億違約金

巴塞上季四大皆空，歐聯8強更遭拜仁慕尼黑血洗8:2出局，近六年未有在歐洲賽場揚威，球會內部必然反思近年由盛轉衰的原因。在尼馬離隊後，巴塞花巨額尋找代替品，但不論菲臘比古天奴甚至基沙文，表現都無法令人滿意；向外增援政策失敗，適逢又因武肺疫情，財力不復當年，甚至連支付球員薪酬都出現問題，或許終想起過去他們能成為「地上最強」，就是靠着自家聞名天下的拉馬西亞青訓營，栽培出沙維、恩尼斯達甚至美斯等傳奇人物，就算不知新一代是否具備這些上世代球星的特質，但不失為一個尋求重返巔峯的出路。

柏迪不是出產自拉馬西亞，他與來自阿積士的右閘達斯，以及布拉加的前鋒法蘭斯高查卡奧雖是外購，但與安素法迪、朗奴阿拿奧祖及列基佩治等青訓產品，一樣是巴塞新力量；也因勝在年輕，踢法及個人風格未完全成型，容易吸收巴塞那套傳控至上的哲學。覓得這個今季的重大發現，球會已急急在柏迪合約中加了3.6億鎊（約38億港元）的違約金條款，慎防遭挖角。對於被讚揚是新恩尼斯達，他帶點謙虛又自豪地說：「很榮幸可與恩尼斯達拿來作比較，但我必須是柏迪，能踢出自己的風格和名堂才重要。」國家隊主帥安歷基上月也為這位小將減壓：「他們是不同類型的球員，但柏迪還年輕，大家可容許他犯錯，但他也會從不斷的磨練中，慢慢找到正確的路。」

用新人減輕財困壓力

上月，巴塞終由前會長拿樸達回歸，未來方向也會續用以柏迪為首的年輕球員。事關拿樸達上任的首要任務，就是留住美斯。據西班牙傳媒報道，美斯開出續約三大條件，其中一項就是希望他們可以信任這些新星，圍繞他們建立球隊。年輕革命的另一好處，是可藉此縮減巴塞薪酬支出，皆因這些小將的薪酬顯然較低，令財困的巴塞可紓緩壓力。

相比下，皇馬就沒有巴塞如此積極地栽培新人，除兩位年輕巴西鋒將雲尼斯奧斯祖利亞與洛迪高高斯，土炮少之又少，今季獲提拔的沙治奧阿里巴斯及馬雲柏克等，暫沒太多上陣機會，難怪「狂牛兵團」大軍名單中的皇馬球員，竟只得沙治奧拉莫斯這位老隊長。

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