跟上場在歐聯八強首回合對多蒙特相比，曼城今仗在正選陣容上作出了七個調動，當中菲爾科頓、奇雲迪布尼、馬列斯、根度簡與洛迪卡斯簡迪均被收起，並改由史達寧、費倫托利斯及捷西斯拿華斯的三人線鋒，強攻列斯聯。

18:50更新

曼城正選陣容 3-4-3

門將：艾達臣摩拉斯

後防：祖奧簡斯路、史東斯、尼敦阿基、班捷文文迪

中場：貝拿度施華、費蘭甸奴、辛真高

前鋒：費倫托利斯、捷西斯拿華斯、史達寧

列斯聯正選陣容 4-1-4-1

門將：梅斯利亞

後防：艾寧、迪亞高洛蘭迪、李安谷巴、阿里奧斯基

中場：加雲菲臘斯

中場：拉芬夏比洛尼、史超活達拉斯、泰拿羅拔斯、希達哥斯達

前鋒：班福特

繼續向四冠偉業進發的曼城，周六在英超早場主場迎戰列斯聯。藍月亮目前在積分榜首坐擁14分領先優勢，數字上再贏四場便足夠封王，為免夜長夢多，主帥哥迪奧拿今仗勢必強攻對手，務求全取三分。

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